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Россиян предупредили о подорожании парфюмерии
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Россиян предупредили о подорожании парфюмерии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Компании Faberlic и Oriflame предупредили о возможном росте цен на парфюмерные изделия в России из-за обязательной маркировки, которая будет вводиться с декабря 2019 года. Специалисты заявляют, что это может привести к повышению себестоимости товаров и усложнит бизнес-процессы. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает РБК.
Виде-президент Faberlic Владислав Даванков отметил, что из-за роста цен конкурентоспособность продукции на международном рынке снизится. Представитель шведской Oriflame, у которой на Россию приходится 18 процентов выручки, подчеркнул, что из-за маркировки прежде всего пострадают потребители.
Для установки необходимого оборудования на заводах может потребоваться около 50 миллионов рублей, что затруднительно для небольших фирм, поясняют эксперты отрасли. Кроме того, невозможно будет выводить из оборота пробники духов и туалетной воды, так как их тоже придется маркировать, но при этом в продажу они не поступают.
Как отметили в Центре развития перспективных технологий, который сейчас занимается разметкой сигарет, а в будущем должен стать единым оператором маркировки, сейчас давать какие-то оценки рано. На базе центра создается группа, которая займется вопросом адаптации технологии для бизнеса с минимальными изменениями.
Система маркировки признана пресечь оборот нелегальной продукции. Она уже действует для меховых изделий. В этом году отметки на своей продукции уже делают производители табачных и ювелирных изделий. Со следующего года маркировки станут обязательными для парфюмерии, одежды, обуви, белья и фотокамер.
Ранее в июле сообщалось, что Минздрав поддержал инициативу Минфина ввести акциз на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции с 2019 года. Это тоже может привести к удорожанию продукции, отметили представители бизнеса.
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