Филиал «Русгидро» в КЧР за полгода увеличил отчисления налогов и сборов в бюджет на 26%

ЧЕРКЕССК , 23 июля. / ТАСС /. Карачаево-Черкесский филиал "Русгидро" в первом полугодии перечислил в федеральный и региональный бюджеты 124,7 млн рублей налогов и страховых взносов, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года почти на 30%, сообщила в понедельник пресс-служба филиала.

"За первое полугодие 2018 года филиал перечислил в бюджеты 124,7 млн рублей налогов, в том числе в федеральный бюджет — 12,2 млн рублей, в республиканский — 89,3 млн, во внебюджетные фонды — 23,2 млн рублей взносов. По сравнению с 2017 годом сумма выплат увеличилась на 26,6% за счет ввода в эксплуатацию основных средств Зеленчукской ГЭС-ГАЭС", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в первом полугодии филиал выработал 224,5 млн киловатт-час электроэнергии, это на 15% больше, чем в январе-июне прошлого года.