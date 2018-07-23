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Названы самые недорогие курорты Крыма
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Названы самые недорогие курорты Крыма 

dom.lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
По минимальной цене в Крыму можно арендовать жилье в поселках Черноморское и Курортное и селе Межводном, свидетельствуют материалы сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в «Дом» в понедельник, 23 июля.
В Черноморском сутки проживания в частном секторе обойдутся в полторы тысячи рублей, в Курортном — в 1,6 тысячи рублей. В Межводном ставка составляет 1,7 тысячи рублей, подсчитали аналитики.
В топ-10 курортов Крыма, пригодных для бюджетного отдыха в августе текущего года, также попали село Андреевка в Нахимовском районе Севастополя, село Песчаное в Бахчисарайском районе, село Оленевка в Черноморском районе на мысе Тарханкут, село Стерегущее в Раздольненском районе, город Щелкино в Ленинском районе, город Керчь и село Веселое на юго-востоке Крыма в Судаке. Во всех перечисленных локациях средняя ставка аренды жилья не превышает двух тысяч рублей в сутки.
По данным экспертов, в летний сезон 2018-го туристы бронируют отдых в курортных поселках Крыма в среднем на 7-15 ночей.
Ранее были названы самые дешевые курорты России для летнего отдыха. Рейтинг возглавила Евпатория, второе место списка занял Судак, третье — Феодосия, четвертое — Ейск. За ними следуют Анапа, Сочи, Севастополь, Геленджик и Алушта.
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