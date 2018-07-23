Названы самые недорогие курорты Крыма

По минимальной цене в Крыму можно арендовать жилье в поселках Черноморское и Курортное и селе Межводном, свидетельствуют материалы сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в «Дом» в понедельник, 23 июля.

В Черноморском сутки проживания в частном секторе обойдутся в полторы тысячи рублей, в Курортном — в 1,6 тысячи рублей. В Межводном ставка составляет 1,7 тысячи рублей, подсчитали аналитики.

В топ-10 курортов Крыма, пригодных для бюджетного отдыха в августе текущего года, также попали село Андреевка в Нахимовском районе Севастополя , село Песчаное в Бахчисарайском районе, село Оленевка в Черноморском районе на мысе Тарханкут, село Стерегущее в Раздольненском районе, город Щелкино в Ленинском районе, город Керчь и село Веселое на юго-востоке Крыма в Судаке . Во всех перечисленных локациях средняя ставка аренды жилья не превышает двух тысяч рублей в сутки.

По данным экспертов, в летний сезон 2018-го туристы бронируют отдых в курортных поселках Крыма в среднем на 7-15 ночей.