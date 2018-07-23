Промсвязьбанк улучшил условия предоставления военной ипотеки 

Промсвязьбанк снизил ставку по военной ипотеке. Ранее ее диапазон варьировался от 9% до 9,3% годовых, теперь ставка по программе является фиксированной и составляет 8,9% годовых. Кроме того, банк увеличил с 20 до 25 лет максимальный срок кредитования.
Остальные условия по программе остались прежними. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% от стоимости жилья и может быть уплачен как за счет средств НИС, так за счет собственных средств заемщика. Сумма кредита может варьироваться от 500 тыс. до 2,5 млн рублей.
Продуктовый виджет
«Помимо существенного улучшения условий кредитования банк также увеличил максимальный возраст заемщика по кредиту на рефинансирование до 50 лет на момент окончания кредита. По займам на покупку первичного и вторичного жилья предельный возраст заемщика остался прежним и составляет 45 лет на момент погашения», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.