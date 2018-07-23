Ещё
Промсвязьбанк улучшил условия предоставления военной ипотеки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Промсвязьбанк улучшил условия предоставления военной ипотеки 

Банки.ру 52 минуты назад
Промсвязьбанк снизил ставку по военной ипотеке. Ранее ее диапазон варьировался от 9% до 9,3% годовых, теперь ставка по программе является фиксированной и составляет 8,9% годовых. Кроме того, банк увеличил с 20 до 25 лет максимальный срок кредитования.
Остальные условия по программе остались прежними. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% от стоимости жилья и может быть уплачен как за счет средств НИС, так за счет собственных средств заемщика. Сумма кредита может варьироваться от 500 тыс. до 2,5 млн рублей.
Продуктовый виджет
«Помимо существенного улучшения условий кредитования банк также увеличил максимальный возраст заемщика по кредиту на рефинансирование до 50 лет на момент окончания кредита. По займам на покупку первичного и вторичного жилья предельный возраст заемщика остался прежним и составляет 45 лет на момент погашения», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Банки.ру: последние новости
НБКИ: банки во II квартале увеличили выдачу кредитных карт на 59,1% в годовом выражении Представитель ЦБ: банк обязан вернуть клиенту списанные без его согласия деньги Рост реальных располагаемых доходов россиян в июне замедлился до 0,2%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам136
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор204
Украина приготовилась перехватывать российские корабли120
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России90
Корабли НАТО зашли в Одессу129
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение