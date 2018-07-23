Промсвязьбанк улучшил условия предоставления военной ипотеки

Промсвязьбанк снизил ставку по военной ипотеке. Ранее ее диапазон варьировался от 9% до 9,3% годовых, теперь ставка по программе является фиксированной и составляет 8,9% годовых. Кроме того, банк увеличил с 20 до 25 лет максимальный срок кредитования.

Остальные условия по программе остались прежними. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% от стоимости жилья и может быть уплачен как за счет средств НИС, так за счет собственных средств заемщика. Сумма кредита может варьироваться от 500 тыс. до 2,5 млн рублей.

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