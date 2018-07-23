Эксперты подсчитали средний размер ипотеки на «вторичку» в Москве

По данным компании, в Москве доля ипотечных сделок со «вторичкой» по итогам первого полугодия 2018 года составила 46%, год назад эта цифра равнялась 36%. В Подмосковье доля ипотечных сделок увеличилась с 49% до 53%, говорится в пресс-релизе.

Средняя доля ипотечных средств при покупке вторичного жилья, по подсчетам компании, составляет в российской столице 56%, в области — 68%.

"Средний возраст ипотечного заемщика в первом полугодии 2018 года примерно одинаков для мужчин и для женщин — 37 лет. Заемщик несколько помолодел по сравнению с прошлым годом, когда средний возраст женщины-заемщицы был 39 лет, а мужчины — 38 лет", — говорится в сообщении.

Как добавляется в нем, за шесть месяцев 2018 года ипотеку взяли 47% женщин и 53% мужчин, в первом полугодии 2017 года — 46% женщин и 54% мужчин.