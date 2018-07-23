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Бюджет Подмосковья получил более 500 млн рублей долга по НДФЛ в 2018 году
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Бюджет Подмосковья получил более 500 млн рублей долга по НДФЛ в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 500 миллионов рублей долга по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) заплатили в бюджет Подмосковья работодатели за первое полугодие 2018 году после взаимодействия с межведомственной комиссией, сообщается на сайте правительства Московской области.
В Подмосковье создана межведомственная комиссия, которая заслушивает работодателей, несвоевременно перечисляющих в бюджет региона налог на доходы физических лиц, удержанный из зарплаты работников. В состав комиссий входят представители администраций муниципальных образований, органов прокуратуры, внутренних дел, службы судебных приставов и инспекций по труду.
"За первое полугодие текущего года на заседания комиссий были приглашены 1079 организаций, имеющих задолженность по перечислению НДФЛ. По результатам заслушиваний в территориальный бюджет Подмосковья перечислена задолженность по данному налогу в сумме 521,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
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