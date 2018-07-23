Риелторы подсчитали средний размер ипотеки для вторичного жилья

Доля ипотечных сделок с вторичным жильем в первом полугодии составила 46% — за год показатель вырос на 10%. В Подмосковье доля ипотечных сделок с вторичкой выросла с 49% до 53%.

Средний возраст ипотечного заемщика одинаков для мужчин и женщин — 37 лет, отмечается в сообщении. В прошлом году, для сравнения, средний возраст заемщика-мужчины составлял 38 лет, заемщика-женщины — 39 лет.

В первом полугодии 2018-го ипотеку на вторичное жилье взяли 47% женщин и 53% мужчин, в прошлом году — 46% женщин и 54%. Аналитики отмечают, что доля женщин-заемщиц растет год от года.