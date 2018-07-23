Половина вологодских пенсионеров продолжает работать

Таковы результаты исследования, которое провел Вологодский научный центр РАН. Среди опрошенных неработающих пенсионеров не менее 20% готовы выполнять «любую посильную работу», если ее им предложат. Решающую роль при этом играет материальная составляющая.

Нематериальные факторы — желание быть активным членом общества, общаться с коллегами — также важны. На УОМЗ им. Верещагина трудятся десятки пенсионеров на рабочих и руководящих должностях.

«Я пришла на завод после института 32 года назад. Начинала с лаборанта, сейчас завод — это часть меня. Сложно уйти с места работы, есть и опыт, и знания, хочется еще поработать. Я решила, что если есть возможность, то продолжу трудиться. Коллектив хороший, а общение с людьми, много значит. Также передаю свои знания студентам. Думаю, что мои коллеги старше 50 лет тоже не собираются на пенсию, здесь они чувствуют свою необходимость и предназначение — внести свой вклад в выпуск качественного продукта», — рассказала начальник производственной лаборатории УОМЗ им. Верещагина Марина Шевелева, вышедшая на пенсию год назад.

С 2019 года в России пенсионный возраст вырастет на один год. Предполагается, что для мужчин до 2028 г. пенсионный возраст повысится до 65 лет, для женщин — до 2034 г. до 63 лет. Изменения связаны с увеличением средней продолжительности жизни — сейчас он находится на отметке 72,4 года, ежегодным уменьшением числа трудоспособного населения. По мнению Минфина, изменения позволят увеличить размер пенсии в 2019 году на 7%.

«При проведении пенсионной реформы, на наш взгляд, важно не упустить имеющиеся риски. Надо думать, как сохранить здоровье населения на рабочих местах, чтобы не создать ситуацию, когда люди будут вынуждены досрочно выходить на пенсию по инвалидности», — отметила заведующая лабораторией Вологодского научного центра РАН, кандидат экономических наук, доцент Галина Леонидова.

Напомним, законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе . Во второй раз депутаты рассмотрят документ в конце сентября. Поправки к проекту будут обсуждать до 24 сентября.