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ЦИК признала не соответствующим закону вопрос КПРФ к референдуму по пенсионной реформе
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ЦИК признала не соответствующим закону вопрос КПРФ к референдуму по пенсионной реформе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Предложенная КПРФ формулировка вопроса для референдума по пенсионной системе не соответствует закону. Постановление, которым утверждается соответствующее заключение, приняла в пятницу, 27 июля, Центральная избирательная комиссия, сообщает РИА Новости.
В соответствии с заключением ЦИК, вопрос «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» не соответствует требованиям, которые указаны в части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».
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