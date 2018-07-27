ЦИК признала не соответствующим закону вопрос КПРФ к референдуму по пенсионной реформе 

Предложенная КПРФ формулировка вопроса для референдума по пенсионной системе не соответствует закону. Постановление, которым утверждается соответствующее заключение, приняла в пятницу, 27 июля, Центральная избирательная комиссия, сообщает РИА Новости.
В соответствии с заключением ЦИК, вопрос «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» не соответствует требованиям, которые указаны в части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».