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100% уверенности в себе — Volkswagen Amarok
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100% уверенности в себе — Volkswagen Amarok 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Не знает преград на бездорожье. Безупречен на асфальте. Amarok обладает всем, что должно быть в пикапе премиум-класса: привлекательным дизайном с мужским характером, огромным запасом прочности с рамной конструкцией в основании, современной электроникой и впечатляющей мощью.
До 31 июля Volkswagen Amarok готов стать вашим на индивидуальных условиях. Дилерский центр АВТОПРЕСТУС рад предложить вам покупку непревзойденно мощного Volkswagen Amarok по цене от 2 232 700 рублей с выгодой до 150 000 рублей* по программе Trade-In или всего за 14 000 рублей в месяц
Познакомьтесь ближе с Volkswagen Amarok и получите удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре.
Подробнее об акции можно узнать по телефону: +7 (495) 232-23-32.
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АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17  www.nfz.autoprestus.ru  *Трейд-ин. Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля Volkswagen модели Transporter, Caravelle, Amarok с МКП (модельный год 2017), Crafter у официального дилера в период с 1 по 31 июля 2018 года со сдачей в зачет стоимости нового автомобиля прежнего автомобиля. Подробности у официальных дилеров Volkswagen. Предложение ограничено.
**Ежемесячный платеж в сумме 14 000 рублей означает величину затрат заемщика, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее  «Банк») «Amarok, Caddy, Crafter, T6 Гарант» на покупку нового автомобиля Volkswagen Amarok Comfortline 180 л.с. (2.0 biTDI), 6 — мех., 4Motion стоимостью 1 989 220 рублей, при получении кредита сроком на 36 месяцев, первоначальном взносе 945 275 рублей (47,52% от стоимости автомобиля), остаточном платеже 790 000 рублей (39,71% от стоимости автомобиля), и процентной ставке 9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Банк не определяет размер стоимости автомобиля и порядок ее предоставления. Информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны исходя из сведений, указанных потенциальным заемщиком в Анкете. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее  «Банк») по продукту «Amarok, Caddy, T6 Гарант» на приобретение нового автомобиля марки Volkswagen Amarok, Caddy, T6: валюта кредита  рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. при предоставлении полного комплекта документов и до 2 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов при первоначальном взносе (далее  «ПВ») от 40% (включительно) составит: при сроке 25-36 месяцев  9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов при ПВ от 40% (включительно) составит: при сроке 25-36 месяцев  9% годовых.
Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 25 — 36 месяцев  40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту  залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны на 01.07.2018 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru
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