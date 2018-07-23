Не знает преград на бездорожье. Безупречен на асфальте. Amarok обладает всем, что должно быть в пикапе премиум-класса: привлекательным дизайном с мужским характером, огромным запасом прочности с рамной конструкцией в основании, современной электроникой и впечатляющей мощью.
До 31 июля Volkswagen Amarok готов стать вашим на индивидуальных условиях. Дилерский центр АВТОПРЕСТУС рад предложить вам покупку непревзойденно мощного Volkswagen Amarok по цене от 2 232 700 рублей с выгодой до 150 000 рублей* по программе Trade-In или всего за 14 000 рублей в месяц
Познакомьтесь ближе с Volkswagen Amarok и получите удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре.
Подробнее об акции можно узнать по телефону: +7 (495) 232-23-32.
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АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 www.nfz.autoprestus.ru *Трейд-ин. Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля Volkswagen модели Transporter, Caravelle, Amarok с МКП (модельный год 2017), Crafter у официального дилера в период с 1 по 31 июля 2018 года со сдачей в зачет стоимости нового автомобиля прежнего автомобиля. Подробности у официальных дилеров Volkswagen. Предложение ограничено.
**Ежемесячный платеж в сумме 14 000 рублей означает величину затрат заемщика, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее «Банк») «Amarok, Caddy, Crafter, T6 Гарант» на покупку нового автомобиля Volkswagen Amarok Comfortline 180 л.с. (2.0 biTDI), 6 — мех., 4Motion стоимостью 1 989 220 рублей, при получении кредита сроком на 36 месяцев, первоначальном взносе 945 275 рублей (47,52% от стоимости автомобиля), остаточном платеже 790 000 рублей (39,71% от стоимости автомобиля), и процентной ставке 9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Банк не определяет размер стоимости автомобиля и порядок ее предоставления. Информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны исходя из сведений, указанных потенциальным заемщиком в Анкете. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее «Банк») по продукту «Amarok, Caddy, T6 Гарант» на приобретение нового автомобиля марки Volkswagen Amarok, Caddy, T6: валюта кредита рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. при предоставлении полного комплекта документов и до 2 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов при первоначальном взносе (далее «ПВ») от 40% (включительно) составит: при сроке 25-36 месяцев 9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов при ПВ от 40% (включительно) составит: при сроке 25-36 месяцев 9% годовых.
Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 25 — 36 месяцев 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны на 01.07.2018 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru