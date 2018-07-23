Банк «Восточный» открыл новые офисы в Санкт-Петербурге и Казани

В новых офисах клиенты смогут, в частности, оформить или погасить кредит, пополнить депозит, получить кредитную или дебетовую карту, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, отправить денежный перевод, подключить дополнительные банковские сервисы. Также в офисах предлагается весь спектр банковских услуг для юридических лиц.

Офисы обслуживают клиентов по будням с 9:00 до 19:00, а затем будут переведены на семидневный режим работы. При этом зона самообслуживания доступна круглосуточно.