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Банк «Восточный» открыл новые офисы в Санкт-Петербурге и Казани
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Банк «Восточный» открыл новые офисы в Санкт-Петербурге и Казани 

Банки.ру 3 часа назад
Базирующийся в Амурской области банк «Восточный» открыл два новых универсальных офиса в европейской части России: в Санкт-Петербурге и Казани. Петербургский офис расположен по адресу: пр-т Большевиков, д. 3, а казанский находится на ул. Восход, д. 16.
В новых офисах клиенты смогут, в частности, оформить или погасить кредит, пополнить депозит, получить кредитную или дебетовую карту, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, отправить денежный перевод, подключить дополнительные банковские сервисы. Также в офисах предлагается весь спектр банковских услуг для юридических лиц.
Офисы обслуживают клиентов по будням с 9:00 до 19:00, а затем будут переведены на семидневный режим работы. При этом зона самообслуживания доступна круглосуточно.
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