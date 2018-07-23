За разжигание костров накажут строже

В КоАП планируют внести изменения, устанавливающие штрафы для граждан, устраивающих пикники в лесу.

Дело в том, что в 80-ти процентах случаях в возникновении пожаров виновны любители отдыха на природе.

Законопроект обяжет граждан воздерживаться от посещения лесов во время режима чрезвычайных ситуаций.

Для этого планируется вдвое повысить штрафы: для граждан от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц от 300 до 500 тыс. рублей.

Режим чрезвычайной ситуации устанавливается во время сильной жары, когда даже небольшой искры достаточно для нешуточного возгорания.