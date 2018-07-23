Ещё
За разжигание костров накажут строже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За разжигание костров накажут строже 

Время бухгалтера 3 часа назад
В КоАП планируют внести изменения, устанавливающие штрафы для граждан, устраивающих пикники в лесу.
Дело в том, что в 80-ти процентах случаях в возникновении пожаров виновны любители отдыха на природе.
Законопроект обяжет граждан воздерживаться от посещения лесов во время режима чрезвычайных ситуаций.
Для этого планируется вдвое повысить штрафы: для граждан от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц от 300 до 500 тыс. рублей.
Режим чрезвычайной ситуации устанавливается во время сильной жары, когда даже небольшой искры достаточно для нешуточного возгорания.
Время бухгалтера: последние новости
НДФЛ на кешбэк не начислят Чиновники напомнили, как облагается НДФЛ доход от продажи недвижимости Оспоренную кадастровую стоимость разрешат применять к прошедшим периодам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор510
Дачники будут жить по новым правилам129
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину19
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России133
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение