Раскрыта сумма выигрышей россиян в в лотерею

Россияне в I полугодии 2018 года выиграли в лотерею 860 млн рублей

Более 6 млн лотерейных билетов, купленных в первом полугодии 2018 года в отделениях "Почты России" , оказались выигрышными и принесли своим владельцам свыше 860 млн руб., сообщил почтовый оператор, один из крупнейших агентов по продаже лотерейных билетов в РФ

"По данным статистики государственных лотерей, в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые шесть месяцев 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом на 50%", — сообщила "Почта России".

По данным оператора, больше всего обладателей счастливых билетов оказалось в Московской области — почти 500 тыс. человек, в Москве — более 370 тыс. человек, Санкт-Петербург оказался на третьем месте — свыше 340 тыс. человек.

Обладатели 68 лотерейных билетов, приобретенных в отделениях оператора, выиграли свыше 2 млн руб. каждый. От 1 млн рублей в январе — июне выиграли еще 59 человек.

С июля 2014 года все лотереи в России являются государственными, а полученные средства идут на развитие спорта.