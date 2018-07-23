Ещё
Раскрыта сумма выигрышей россиян в в лотерею
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне в I полугодии 2018 года выиграли в лотерею 860 млн рублей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Более 6 млн лотерейных билетов, купленных в первом полугодии 2018 года в отделениях "Почты России", оказались выигрышными и принесли своим владельцам свыше 860 млн руб., сообщил почтовый оператор, один из крупнейших агентов по продаже лотерейных билетов в РФ.
"По данным статистики государственных лотерей, в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые шесть месяцев 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом на 50%", — сообщила "Почта России".
По данным оператора, больше всего обладателей счастливых билетов оказалось в Московской области — почти 500 тыс. человек, в Москве — более 370 тыс. человек, Санкт-Петербург оказался на третьем месте — свыше 340 тыс. человек.
Обладатели 68 лотерейных билетов, приобретенных в отделениях оператора, выиграли свыше 2 млн руб. каждый. От 1 млн рублей в январе — июне выиграли еще 59 человек.
С июля 2014 года все лотереи в России являются государственными, а полученные средства идут на развитие спорта.
ТАСС: последние новости
Минфин облегчит условия покупки ОФЗ для населения Комитет Думы поддержал к I чтению законопроект о повышении пенсионного возраста Граждан без пенсионных накоплений НПФ будут привлекать в ИПК бонусами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор520
Дачники будут жить по новым правилам129
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину26
Россияне взбунтовались из-за нового налога35
Украина приготовилась перехватывать российские корабли120
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение