Стала известна сумма материнского капитала после индексации

Новостное издание РБК сообщило о том, что с 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличится с 453 026 до 470 241 рубля. По данным издания, размер выплат будет повышен на уровень инфляции. В 2021 году сумма составит 489 051 рубль.

Изначальный размер пособия составлял 250 тысяч рублей. До 2016 года в России происходила ежегодная индексация материнского капитала, однако в 2016 году президент подписал указ о заморозке суммы до 1 января 2020 года. По прогнозу Минэкономразвития инфляция в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году — 4%.

Материнский капитал — программа, согласно которой семьи, где появился второй ребенок, получают сертификат определенную сумму, использовать которую можно на следующие цели:

улучшение жилищных условий;

оплату обучения ребенка на территории России;

формирование накопительной трудовой пенсии матери.

Подробнее о том, как оформить и получить материнский капитал, читайте здесь.

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