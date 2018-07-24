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Порядок расчета налога на имущество физических лиц изменился
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Порядок расчета налога на имущество физических лиц изменился 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Начиная с 2018 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться (за 2017 год) по новым правилам в соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество физических лиц».
Законодательным собранием Краснодарского края 04 апреля 2016 года принят закон № 3368-КЗ о применении с 1 января 2017 года на территории Краснодарского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.
Самостоятельно рассчитать налог на имущество физических лиц возможно на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью электронного сервиса «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц». Для этого достаточно ввести сведения о кадастровом номере и сумме налога от инвентаризационной стоимости по Вашему объекту, рассчитанной по «старым» правилам.
Информацию о кадастровой стоимости своего имущества можно узнать на официальном сайте Росреестра www. rosreestr. ru с использованием сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
На сайте ФНС России www.nalog.ru создан раздел «Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости». В данном разделе можно найти ответы на актуальные вопросы, которые возникают в связи с введением нового порядка налогообложения имущества.
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