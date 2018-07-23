Огонь, вода и пенсионная реформа

Угадайте: какие герои фильма-сказки стали прототипом гостей нашей студии?

Посмотрите полную версию дебатов по пенсионной реформе на сайте.

Может, у вас родятся другие ассоциации, лучшему комментатору мы посвятим отдельную новость.