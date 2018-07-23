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Огонь, вода и пенсионная реформа
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Огонь, вода и пенсионная реформа
САРАТОВ24
1 час назад
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САРАТОВ24
Угадайте: какие герои фильма-сказки стали прототипом гостей нашей студии?
Посмотрите полную версию дебатов по пенсионной реформе на сайте.
Может, у вас родятся другие ассоциации, лучшему комментатору мы посвятим отдельную новость.
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