У россиян нет надежных инструментов для сохранения средств на долгосрочный период

Инициаторы пенсионных преобразований в России не только подали населению сигнал, что у граждан все меньше надежд на государственное пенсионное обеспечение. Они невольно высветили еще одну до сих пор не решенную проблему — в России так и не были созданы альтернативные государственному обеспечению инструменты, с помощью которых гражданин смог бы самостоятельно сделать накопления на старость и спустя десятилетия ими воспользоваться.

На первый взгляд существует множество вариантов, как поступить будущим пенсионерам. Их перечисляют аналитики и инвестиционные консультанты, опрошенные "Независимой газетой" . Однако сами же эксперты делают оговорку, что эти инструменты таят в себе риски и не всегда надежны в российских реалиях.

Специалисты компании «ФинЭкспертиза», отвечая на запрос «НГ», напомнили, что один из самых консервативных инструментов инвестирования — банковские вклады. Они привели такие расчеты. Берем гипотетический вариант, что гражданин получает зарплату 36 тыс. руб. и ежемесячно откладывает из нее 10% в счет своей будущей пенсии на депозит в банке. В год отложенная сумма составит 43,2 тыс. руб. По данным аналитиков, если бы в течение 40 лет (это средний трудовой стаж до выхода на пенсию) такой гражданин планомерно откладывал 10% зарплаты даже при условии ее неповышения и направлял бы деньги в банк хотя бы под 6% годовых, то через 40 лет накопленная с учетом процентов сумма выросла бы примерно до 7 млн руб. Авторы расчетов делают вывод, что только проценты по этой сумме составят более 400 тыс. руб. в год, или свыше 30 тыс. руб. в месяц. Вполне привлекательная замена для пенсии.

Однако аналитики предупреждают, что «все накопительные стратегии имеют максимальную экономическую целесообразность лишь в долгосрочной перспективе»: если же копить в течение не 40, а допустим, 20 лет, тогда гражданин получит в виде процентов существенно меньше.

Очевидно, что такие расчеты в качестве базовых условий берут идеальную ситуацию в сказочном мире, в котором не существует никаких проблем и форс-мажоров. Потому что откладывать ежемесячно 10% от зарплаты (особенно если она изначально невысокая), мягко говоря, сложно. Те банки, которые воспринимаются населением как надежные, предлагают очень скромную доходность, часто не покрывающую инфляцию. При этом нет гарантии, что коммерческие банки, предлагающие высокие ставки по депозиту, не лопнут за 40 лет или не попадут под очередную зачистку регулятором.

Некоторые эксперты напоминают об операциях с недвижимостью. «Для пенсионеров, которые живут в собственной квартире, существует вариант с так называемой „обратной ипотекой“, когда они отдают свою квартиру в залог банку, а банк обязуется платить им ежемесячно некую фиксированную сумму до естественного окончания жизни, после которого банк получает право забрать данную квартиру себе и реализовать ее. Пенсионер получает стабильный доход и вместе с тем использует капитал, который заключен в его квартире», — сообщает гендиректор «Лорес Консалтинг» Антон Полишкис.

Между тем, как говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая , «обратная ипотека возможна, только если речь идет о высоколиквидных квартирах, в быстрой и выгодной продаже которых банк не сомневается».

"Большинство исследований показывает, что самый эффективный способ долгосрочного приумножения собственного капитала — покупка доли в бизнесе, акций. Так как выбор акций — дело сложное, лучше всего купить индексный или несколько индексных фондов, то есть фонд, в котором будет сразу 100-200-1000 акций. Такие фонды обращаются на бирже (они называются ETF). В большинстве случаев результат такой покупки будет лучше всех остальных альтернатив. Единственная, но очень большая для многих инвесторов проблема, которая возникает при покупке акций, — цены на них могут сильно меняться. Например, их цена, а значит и стоимость вложенных в них средств, может упасть на 20-30 или на все 50%", — поясняет управляющий директор направления "БКС Брокер" Олег Чихладзе.

Основная задача финансовой системы — содействовать превращению сбережений граждан в те или иные формы инвестиций. Это возможно, если гражданам будут предложены различные финансовые инструменты. Видимость таких инструментов в стране есть. Но говорить об их эффективности не приходится: сохранение и тем более приумножение на протяжении десятилетий ценности вложенных средств (с учетом инфляции, курса валют и иных форс-мажоров) — эта задача в России не решена, резюмирует газета..