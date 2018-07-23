Промсвязьбанк улучшил условия по «Военной ипотеке» и начал рефинансирование

Промсвязьбанк с 19 июля снизил ставки по «Военной ипотеке» на покупку недвижимости или рефинансирование имеющегося кредита. Теперь ставка составляет 8,9% годовых вне зависимости от суммы первоначального взноса или соотношения кредит/залог. Кроме того, максимальный возраст клиента, желающего рефинансировать имеющуюся военную ипотеку, увеличен с 45 до 50 лет.

Санкт-Петербурге и Кредиты по «Военной ипотеке» Промсвязьбанк начал выдавать с 25 июня 2018 года в трех регионах — Москве Краснодаре . До конца июля заявки на кредиты будут приниматься по всей сети банка. В рамках специальной госпрограммы военнослужащие могут оформить кредит на покупку квартир на первичном и вторичном рынке, а также рефинансировать уже существующий ипотечный кредит.

«Программа «Военная ипотека» Промсвязьбанка вызывает большой интерес военнослужащих, 19 июля банк выдал первый кредит по программе — на рефинансирование ранее взятой ссуды, — говорит директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный. — Подавляющее большинство заявок подается на рефинансирование военной ипотеки, по которой заемщик может улучшить условия уже обслуживаемого кредита и существенно сэкономить на процентной переплате. Например, экономия по кредиту в размере 1,5 миллиона рублей при рефинансировании и снижении ставки с 11,5% до 8,9% составит порядка 335 тысяч рублей».

Содействие военно-промышленному комплексу — одна из приоритетных задач Промсвязьбанка как уполномоченного банка для реализации гособоронзаказа. Поэтому банк предлагает военнослужащим банковские продукты и сервисы на лучших условиях. В перспективе банк стремится занять лидирующие позиции в этом сегменте.

Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.