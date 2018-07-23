Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о фиксации на 10 лет льгот резидентам ТОСЭР

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о фиксации на 10 лет льготных условий по налогам и страховым взносам для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток

Законопроект призван обеспечить стабильные условия ведения бизнеса резидентами ТОСЭР и свободного порта Владивосток. «Предусматривается неприменение к резидентам норм законодательства, влекущих изменение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ корректирует порядок исчисления и уплаты резидентами страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). «Предлагается также установить возможность применения резидентами пониженных тарифов страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает применение пониженных тарифов страховых взносов резидентами в Дальневосточном федеральном округе, получившими соответствующий статус до 31 декабря 2025 года.

Поправки ко второму чтению

В поправках, представленных Минвостокразвития ко второму чтению законопроекта, предлагается зафиксировать уровень пониженных страховых взносов резидентов ТОСЭР с 26 июня 2018 года. Как напомнил замглавы Минвостокразвития Павел Волков , президент РФ Владимир Путин в своем поручении предложил зафиксировать все налоговые платежи для резидентов свободного порта Владивосток на 10 лет.

Согласно редакции, принятой в первом чтении законопроекта, фиксация налоговых платежей предполагалась со дня вступления закона в силу. «В данном случае речь шла обо всех налогах, налоговом администрировании всех составных частей налогового законодательства, НДС, налога на прибыль и других видов налогов», — сказал Волков. Минвостокразвития настаивает на том, чтобы нормы вступили в силу до 1 января 2019 года, следует из поправок.

В свою очередь глава комитета Андрей Макаров напомнил, что Госдума рассмотрит 24 июля в окончательном чтении законопроект, касающийся повышения НДС до 20%, и задал вопрос, не будут ли противоречить друг другу две нормы — уровень НДС 20% для всех и 18% для Дальнего востока.

"Они не противоречат", — ответил ему Волков, однако далее он не стал разъяснять Макарову и членам комитета, будут ли резиденты ТОСЭР, согласно поправкам, уплачивать НДС 18% после общего повышения налога.