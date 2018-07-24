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Россиян предупредят о рисках смены пенсионного фонда
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Россиян проинформируют о возможных рисках при смене пенсионного фонда 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ
Граждан, которые решат перейти из Пенсионного фонда в негосударственный, будут в обязательном порядке информировать о плюсах и минусах такого решения. Соответствующий закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании 24 июля.
Автором законодательной инициативы выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. По его словам, законопроектом предлагается передавать страховому лицу информацию об убытках и о потенциальных потерях при переходе в другой фонд.
«При таком переходе человек теряет свой накопленный доход и даже не знает об этом», — подчеркнул сенатор. По предварительным оценкам Пенсионного фонда России и Ассоциации НПФ, потери будущих пенсионеров из-за досрочных переходов из одного пенсионного фонда в другой только за 2017 год могут составить 55 млрд рублей.
В целях информирования граждан сенатор предлагает внедрить механизм информирования негосударственных пенсионных фондов о новых договорах, заключаемых клиентами таких фондов с другими страховщиками.
Заявление о смене фонда гражданин сможет подать через портал государственных услуг. Также законопроект предусматривает «период охлаждения» — 20 дней, в течение которых гражданин сможет отказаться от перехода в другой фонд.
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