Ещё
Совет Федерации одобрил закон об уплате налогов через МФЦ и введении единого налогового платежа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян лишат желания иметь валюту
Россиян лишат желания иметь валюту

Совет Федерации одобрил закон об уплате налогов через МФЦ и введении единого налогового платежа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Члены верхней палаты парламента одобрили закон, предоставляющий возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Такое решение было принято в ходе заседания Совета Федерации.
Ранее указанный закон был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Уточнялось, что законом устанавливается возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, через МФЦ.
Кроме того, предусматривается введение единого налогового платежа физического лица. Под таким платежом признаются денежные средства, которые добровольно перечисляются в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет уплаты предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Как уточняется, платеж перечисляется в бюджетную систему РФ по месту жительства или месту пребывания физического лица, а при отсутствии и того, и другого — по месту нахождения его недвижимости.
Документом также вводится ответственность местных администраций, организаций федеральной почтовой связи и МФЦ за нарушение срока перечисления платежей в бюджетную систему РФ.
Агентство «Москва»: последние новости
Услугу видеосурдоперевода запустили в пяти столичных отделениях Сбербанка НБКИ: Число выданных новых кредитных карт в Москве выросло на 58,5% в апреле-июне - до 150,2 тыс. единиц Сбербанк восстановил работу мобильного приложения и вэб-версии «Сбербанк Онлайн» после сбоя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет121
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками72
Россиян лишат желания иметь валюту44
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест112
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий162
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение