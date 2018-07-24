Совет Федерации одобрил закон об уплате налогов через МФЦ и введении единого налогового платежа

Члены верхней палаты парламента одобрили закон, предоставляющий возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Такое решение было принято в ходе заседания Совета Федерации.

Ранее указанный закон был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Уточнялось, что законом устанавливается возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ , через МФЦ.

Кроме того, предусматривается введение единого налогового платежа физического лица. Под таким платежом признаются денежные средства, которые добровольно перечисляются в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет уплаты предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Как уточняется, платеж перечисляется в бюджетную систему РФ по месту жительства или месту пребывания физического лица, а при отсутствии и того, и другого — по месту нахождения его недвижимости.

Документом также вводится ответственность местных администраций, организаций федеральной почтовой связи и МФЦ за нарушение срока перечисления платежей в бюджетную систему РФ.