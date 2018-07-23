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Пенсионный фонд проведет горячую линию для работающих пенсионеров
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Пенсионный фонд проведет горячую линию для работающих пенсионеров 

Карельские вести 1 час назад
Работающим пенсионерам расскажут о компенсации стоимости проезда к месту отдыха.
Как сообщили в Пенсионном фонде Карелии, 24 июля пройдет «горячая линия» по вопросам предоставления неработающим пенсионерам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно
На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, кто имеет право на получение компенсации стоимости проезда, как, куда и в какие сроки нужно обращаться и какие документы представить, ответит начальник отдела социальных выплат отделения Ольга Поянен.
Горячая линия пройдет с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00.
По материалам: ptzgovorit.ru
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