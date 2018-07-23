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Банки РФ увеличили выдачу новых кредитных карт
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Банки РФ во II квартале увеличили выдачу новых кредитных карт в 1,6 раза 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские банки во втором квартале 2018 года выдали 2,42 миллиона новых кредитных карт, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"В апреле-июне 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,42 миллиона единиц, увеличившись на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,52 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.
При этом самое большое количество новых выданных кредитных карт среди сорока регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования было отмечено в Москве — 150,2 тысячи, Московской области — 114,5 тысячи, Краснодарском крае — 87,4 тысячи. Далее идут Санкт-Петербург, Свердловская область и Башкирия.
В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Ульяновской (19,7 тысячи), Тверской и Владимирской областях (по 20 тысяч).
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Оренбургской области, Татарстане, Волгоградской и Самарской областях, а также в Башкирии и Пензенской области. В то же время наименьшие темпы роста были отмечены в республике Бурятия, Красноярском и Приморском краях, Иркутской области, Хабаровском крае и республике Саха (Якутия) . В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт увеличилась в 1,6 раза.
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