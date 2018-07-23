Банки РФ увеличили выдачу новых кредитных карт

Банки РФ во II квартале увеличили выдачу новых кредитных карт в 1,6 раза

Российские банки во втором квартале 2018 года выдали 2,42 миллиона новых кредитных карт, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В апреле-июне 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,42 миллиона единиц, увеличившись на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,52 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Ульяновской (19,7 тысячи), Тверской и Владимирской областях (по 20 тысяч).