Рост неналоговых доходов консолидированного бюджета Кубани в I полугодии 2018 г. составил 1%

Объем неналоговых доходов, поступивших в январе-июне 2018 года в консолидированный бюджет Краснодарского края , составил 5 млрд 217 млн рублей, это на 75,5 млн рублей, или 1% превышает показатель за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

План-прогноз доходов консолидированного бюджета Кубани за первое полугодие исполнен на 46%, всего по итогам года ожидается поступление 11 млрд 454 млн рублей.

По данным пресс-службы, исполнение плана по арендной плате за землю составило 42%. По отношению к аналогичному периоду 2017 года поступления выросли на 133,5 млн рублей, или на 4%. Исполнение плана по доходам от продажи земельных участков достигло 60%.

Как прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин , потенциал для пополнения бюджета составляют свободные земельные участки, которые были выявлены в ходе инвентаризации. Их следует эффективно вовлекать в хозяйственный оборот.

«Главам муниципальных образований необходимо обеспечить своевременное и оперативное проведение мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате за землю, а также активизировать работу по списанию задолженности, которую нельзя взыскать», — добавил Болдин.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в целом в январе-июне 2018 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило более 126,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 49,9% от плана. Динамика, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составила 7,6%. Расходы консолидированный казны региона за этот же период достигли 126,4 млрд рублей.