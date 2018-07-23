Дачники будут жить по новым правилам

Новый закон призван урегулировать жизнь только в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) и огороднических некоммерческих товариществах (ОНТ).

С 1 января 2019 года на территории Российской Федерации вступает в действие новый закон, который напрямую повлияет на жизнь более 60 млн дачников нашей страны. Об изменениях специально для "Вести. Недвижимость" рассказала адвокат Виктория Данильченко

Принципиальным отличием этого документа, более известного как "дачная конституция", станет прекращение существования понятия "дачное хозяйство". Согласно закону понятие "дачное некоммерческое товарищество" упраздняется. Само слово дачник, конечно, никуда не исчезнет. Это не коснется и тех граждан, которые имеют небольшие домики на территории населенных пунктов.

Новый закон призван урегулировать жизнь только в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) и огороднических некоммерческих товариществах (ОНТ). Это еще одно новшество: именно эти две организационные формы придут на смену 9 самостоятельным юридическим формам некоммерческих объединений граждан, создававшихся для ведения загородного хозяйства. Такие названия были выбраны в соответствии с целями использования земельных участков.

Но главным отличием садоводств и огородничеств станет возможность строительства на них капитальных сооружений. На огородничествах это будет просто невозможно, поскольку на них предусмотрено строительство лишь объектов, не имеющих фундамента. Даже если вы и построите на своем огородном участке какой-то домик, вам не удастся оформить на него право собственности. Для начала придется поменять вид разрешенного использования, то есть переделать ваш участок на садовый. Но сделать это весьма непросто, потому, что к застройке садовых участков предъявляется много требований.

На садовом же участке возвести сооружение, в том числе и капитальное, и оформить на него право собственности гораздо легче. Правда, вместе с собственностью появится и обязанность уплаты налогов. Это не единственный минус: с начала 2017 года при регистрации объектов площадью более 50 кв. метров необходим технический план, стоимость которого не менее 10 тысяч рублей.

Также новый закон гласит, что в одном садоводстве или огородничестве может быть лишь одно товарищество. До этого товариществ могло быть два, три и даже больше. Это значительно усложняло существование самого общества, поскольку руководство уделяло мало внимания инфраструктуре, главным было привлечь владельцев земельных участков.

Для индивидуалов (собственников, не входящих в какие — либо сообщества) новый закон вряд ли будет удобен. Им также придется уплачивать все взносы, которые платят участники объединений, смогут участвовать в собраниях и голосованиях по хозяйственной части, но выбирать руководство или членов комиссий они будут не вправе.

Сами взносы теперь будут членские и целевые. Текущие затраты на деятельность будут оплачиваться с членских взносов, а развитие товарищества, его инфраструктуры — с целевых. Причем с 1 января 2019 года эти взносы станут безналичными, владельцы участков будут получать такие же квитанции, как и на коммунальные платежи, и будут зачисляться на счет в банке.