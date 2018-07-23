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Россияне взбунтовались из-за нового налога
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Россияне взбунтовались против налога на интернет-покупки 

Lenta.ru 1 час назад
Более 90 процентов россиян оказались не готовы заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах при условии снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Согласно опросу, 35 процентов респондентов откажутся от покупок, 22 процента будут искать варианты, чтобы не платить пошлину, а 27 процентов уже думают над этим. О том, что новый налог никак не отразится на их потребительских привычках, заявили девять процентов опрошенных.
>> Россияне начали активно экономить
При этом авторы исследования отмечают, что мнение россиян относительно самой идеи снизить порог беспошлинного ввоза разделилось. Резко негативно к инициативе отнеслись лишь 27 процентов россиян, в положительном ключе высказались 20 процентов.
Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет тысячу евро в месяц, при этом вес товаров не должен превышать 31 килограмма. При превышении этих значений размер пошлины составит 30 процентов от стоимости покупки.
За последние месяцы различные ведомства несколько раз выступали с предложениями об ужесточении правил. Федеральная таможенная служба предлагала облагать пошлинами в 20 процентов все покупки. Последняя на данный момент инициатива поступила от Минфина. Она предусматривает снижение порога до 500 евро в месяц с 2019 года и до 200 евро с 2020-го.
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Комментарии31  Ещё 1 источник 
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