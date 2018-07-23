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Средняя предлагаемая заработная плата работодателями в Приморье составила около 50 тысяч рублей
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Средняя предлагаемая заработная плата работодателями в Приморье составила около 50 тысяч рублей 

Prim.News 16 минут назад
Число вакансий в первом полугодии 2018 года выросло на 49%.
По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, самыми популярными профессиональными сферами в первом полугодии в Приморье стали: «Продажи» с 21% от общего количества вакансий, «Производство» — с 8%, «Банки, инвестиции, лизинг» — 8%, «Транспорт логистика» и «Информационные технологии» — по 6%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Строительство, недвижимость» и «Медицина».
Динамика вакансий в первом полугодии в Приморье была положительной и составила 49% по отношению к тому же периоду прошлого года. Количество обновляемых и новых резюме составило 46%, по России цифра за первое полугодие составила 26%
Конкурс на одно предложение в Приморье в первом полугодии составил 3,8 резюме на одно предложение. Нормой считается порядка четырех резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника, и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.
На сегодняшний день большой конкурс среди соискателей среди специалистов сфере «Государственная служба» (8,9), «Высший менеджмент» (6,1), «Начало карьеры, студенты» (5,9).
Средняя предлагаемая заработная плата работодателями в регионе в июне составила 49779 рублей, ожидания соискателей не на много выше — 52352 рубля.
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