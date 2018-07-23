23 июля. Главное за минуту: впервые за пять лет в России стало меньше бедных, полис каско дороже средней зарплаты

• Число бедных россиян уменьшилось впервые за пять лет. Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 13,2% от общей численности населения — с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. Доля тех, кто живет за чертой бедности, уменьшилась впервые за пять лет, следует из предварительных данных Росстата за 2017 год. В 2012 году эта доля составляла 10,2%. Если учесть, что реального роста доходов населения по итогам 2017 года тот же Росстат не зафиксировал, возможно, речь идет просто о фокусах подсчета. • Полис каско в России стоит в 1,3 раза дороже средней зарплаты. Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны и рассчитали коэффициент доступности (КД) этого вида страхования с учетом средних по региону зарплат (КД — сколько нужно зарплат для покупки одного полиса каско). В среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубль при средней заработной плате 40 608 рублей. В итоге средний по стране КД — 1,3. Тратить на полис больше одной среднемесячной зарплаты для многих людей может показаться непозволительной роскошью. • Региональные власти обяжут реагировать на недовольство россиян, высказываемое в социальных сетях. Новая система мониторинга «Инцидент-менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники» — и реакцию сообществ на действия властей. Похоже, в Кремле посмотрели и почитали, как пользователи соцсетей реагируют на повышение пенсионного возраста. Алиса Мельникова покидает пост главы департамента финансовых технологий Центробанка с 24 июля в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России, сообщает пресс-служба регулятора. Мельникова проработала в своей должности (на момент ее назначения подразделение называлось «департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов») всего год с небольшим — с 3 июля 2017 года.