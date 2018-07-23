Оренбуржец отсудил у туроператора деньги за несостоявшуюся поездку 

Суд обязал туристическую компанию вернуть стоимость тура в Турцию оренбуржцу, который сам отказался от поездки.
Истец в прошлом году купил в турагентстве «Ареал Тур» путевку на семь дней в Аланью за 327 тыс. рублей, туроператором по договору стала компания «Еллоу Тур». Мужчина решил не ехать за границу после предупреждения Ростуризма об энтеровирусе Коксаки и расторг договор с турфирмой. Он потребовал вернуть стоимость путевки, ему выплатили только 306 тыс. рублей, заявив, что часть денег уже потрачена на бронирование и организацию тура. Однако, по закону, турист вправе получить все деньги, если в зарубежной стране возникла угроза его здоровью и жизни.
Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда постановила взыскать с общества «Еллоу Тур» 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.