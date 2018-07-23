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Материнский капитал проиндексируют
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Материнский капитал проиндексируют 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Пенсионный фонд России пообещал проиндексировать материнский капитал с приходом 2020 года. Сумма выплат увеличится с 453 026 до 470 241 рубля. Как сообщает «Парламентская газета», в 2021 году маткапитал вырастет до 489 051 рубля. Уровень инфляции, по прогнозу Министерства экономического развития, в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году — 4%.
Напомним, размер маткапитала был заморожен в 2016 году из-за финансово-экономической ситуации в стране.
Материнский капитал предоставляют семьям, имеющим двух и более детей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Средства можно использовать после достижения ребенком возраста трех лет, кроме тех случаев, когда необходимо сделать первоначальный взнос или погасить кредиты на жилье.
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