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Челябинцы могут уменьшить зарплату депутатов до средней по региону
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Челябинцы могут уменьшить зарплату депутатов до средней по региону 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинской области могут принять участие в федеральном голосовании, которое открылось на портале «Российская общественная инициатива».
Там предлагается приравнять зарплаты депутатов и чиновников к средней по региону. Предполагается, что после этого представители власти будут финансово заинтересованы в росте благосостояния населения.
«Зарплаты чиновников (депутатов) не отличаются скромностью, считаю сложившееся положения дел не справедливым, не говоря уже об их пенсиях. Предлагаю привязать зарплаты чиновников к средней зарплате работников среднего звена по региону, в котором он работает либо от которого он избран. Если они желают себе больших зарплат пусть добиваются роста зарплат населения региона», — сообщает автор инициативы.
Если за год инициатива наберёт не менее 100 тысяч голосов, её направят на рассмотрение в экспертную рабочую группу. Та, в свою очередь, в течение двух месяцев должна принять мотивированное решение — реализовать инициативу или отклонить её. Вердикт также появится на сайте «РОИ».
Однако чтобы голос был засчитан, как подлинный, необходима регистрация на Едином портале госуслуг.
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