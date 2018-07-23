Челябинцы могут уменьшить зарплату депутатов до средней по региону

Жители Челябинской области могут принять участие в федеральном голосовании, которое открылось на портале «Российская общественная инициатива».

Там предлагается приравнять зарплаты депутатов и чиновников к средней по региону. Предполагается, что после этого представители власти будут финансово заинтересованы в росте благосостояния населения.

«Зарплаты чиновников (депутатов) не отличаются скромностью, считаю сложившееся положения дел не справедливым, не говоря уже об их пенсиях. Предлагаю привязать зарплаты чиновников к средней зарплате работников среднего звена по региону, в котором он работает либо от которого он избран. Если они желают себе больших зарплат пусть добиваются роста зарплат населения региона», — сообщает автор инициативы.

Если за год инициатива наберёт не менее 100 тысяч голосов, её направят на рассмотрение в экспертную рабочую группу. Та, в свою очередь, в течение двух месяцев должна принять мотивированное решение — реализовать инициативу или отклонить её. Вердикт также появится на сайте «РОИ».

Однако чтобы голос был засчитан, как подлинный, необходима регистрация на Едином портале госуслуг.