Ещё
«Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG 

АиФ — Алтай 2 часа назад
«Мультикарта» ВТБ стала победителем премии Frank RG Banking Reward Award 2018 в номинации «Звезда Frank RG Reward — программа высшего класса». Награда присуждена агентством Frank Research Group — ведущей исследовательской компанией в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.
Используя «Мультикарту» c опцией «Коллекция» можно возвращать за покупки до 15% бонусами. На них можно приобрести более 25 тыс. товаров из каталога банка: авиабилеты, билеты в кино, сертификаты на подарки, цветы и многое другое. За покупки по карте у партнеров клиентам доступны скидки до 30%.
ВТБ начал выпуск «Мультикарты» в июле 2017 г. Она позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. При желании бонусную составляющую можно изменить. С момента запуска продукта банком выпущено более 2,4 млн таких карт.
Владельцам «Мультикарты» также доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Для бескомиссионного обслуживания по карте клиентам достаточно выполнить всего одно требование — совершить по ней покупки на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Максимальный процент на остаток средств на счете — до 6% годовых.
АиФ — Алтай: последние новости
Как распорядились финансовой помощью муниципалитеты края? Будет ли налоговая в этом году рассылать бумажные уведомления? Барнаульских работодателей интересует не возраст, а компетенции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве31
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе1
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»720
Россия конфискует свои резервы в США53
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию31
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение