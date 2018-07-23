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В России доля проживающих за чертой бедности граждан сократилась до 13,2%
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В России доля проживающих за чертой бедности граждан сократилась до 13,2% 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Число граждан России, проживающих за чертой бедности, сократилось в 2017 году до 19,3 млн, или 13,2% от общей численности населения, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.
Снижение показателя произошло впервые в течение последних пяти лет. В 2012 году за чертой бедности в России жило 10,7% населения, и цифра постепенно выросла до 13,3% в 2015-2016 годах, однако в прошлом году сократилась.
В 2016 году за чертой бедности в России проживало 19,5 млн граждан.
Тенденцию на снижение количества бедных в стране подтвердили и в Минтруде. По данным министерства, в 2017 году в регионах оказывали государственную соцпомощь гражданам на основании социального контракта, направленного на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности.
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