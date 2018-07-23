В России доля проживающих за чертой бедности граждан сократилась до 13,2%

Число граждан России , проживающих за чертой бедности, сократилось в 2017 году до 19,3 млн, или 13,2% от общей численности населения, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат

Снижение показателя произошло впервые в течение последних пяти лет. В 2012 году за чертой бедности в России жило 10,7% населения, и цифра постепенно выросла до 13,3% в 2015-2016 годах, однако в прошлом году сократилась.

В 2016 году за чертой бедности в России проживало 19,5 млн граждан.