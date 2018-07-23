Россияне высказались о пошлинах на интернет-покупки

«Ромир» провел опрос о снижении беспошлинного порога при интернет-покупках

Россияне не готовы платить пошлину на покупки в зарубежных онлайн-магазинах, если порог беспошлинного ввоза таких заказов в Россию будет снижен до 200 евро, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости

В опросе, который был посвящен изменению системы пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах, приняли участие 4 тысячи человек в возрасте от 18 лет до 60 лет, проживающие в городах с населением свыше 500 тысяч человек.

По итогам исследования 35% россиян, которые покупают товары в зарубежных онлайн-магазинах, сообщили, что откажутся от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро.

"Покупки в этом случае станут невыгодными", — отмечает "Ромир".

В свою очередь, 22% респондентов заявили, что будут искать способы не платить пошлину, а 27% сказали, что и так следят за этим.

"Только 9% респондентов готовы заказывать товары, несмотря на то, что им придется платить новый сбор", — добавляется в исследовании.

Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать порог беспошлинного ввоза: с 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

Предыдущее исследование "Ромир" показывало, что россияне чаще всего заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 10 до 50 евро, а покупки от 200 до 500 евро совершают только 5% жителей страны. Заказ свыше 1 тысячи евро совершал только 1% опрошенных.

Мнение о предложениях

"Ромир" также отмечает, что мнение россиян относительно самой идеи снизить порог беспошлинного ввоза разделилось. "Лишь 27% респондентов отнеслись к инициативе резко отрицательно. Ответ "скорее отрицательно" выбрали 13%. При этом почти такое же количество опрошенных ответили, что относятся к идее положительно и скорее положительно — 20% и 19% соответственно", — отмечается в исследовании.

"Наибольшее одобрение снижение порога беспошлинного ввоза вызвало у самой молодой группы респондентов — до 25 лет. Инициативу поддержали 28% опрошенных. В то время как в самой старшей возрастной группе — от 55 до 60 лет — "за" выступили только 14%", — добавляется в сообщении.

В свою очередь Федеральная таможенная служба (ФТС) России в июне сообщила, что направила в Минфин РФ предложения по администрированию платежей с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Среди них — обнуление беспошлинного порога ввоза интернет-покупок.

В сообщении исследовательского холдинга указывается, что россияне не поддержали введение пошлин на любые покупки в иностранных онлайн-магазинах. "Отрицательно к идее отнеслась почти половина опрошенных — 46%, скорее отрицательно — еще 22%", — указывает "Ромир". Одобрили предложение об отмене беспошлинного порога всего 6% респондентов.