В России снизился уровень бедности

Доля россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократилась впервые с 2012 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Минтруда.

Отмечается, что в 2016 году абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 19,5 млн человек, по итогам 2017 года оно уменьшилось до 19,3 млн человек. В 2012 году доля таких граждан составляла 10,7% населения, в следующие три года этот показатель возрастал, а в 2015-2016 году составлял 13,35. По итогам прошедшего года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,2% человек.