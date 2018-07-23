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В России снизился уровень бедности
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В России снизился уровень бедности 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Доля россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократилась впервые с 2012 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Минтруда.
Отмечается, что в 2016 году абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 19,5 млн человек, по итогам 2017 года оно уменьшилось до 19,3 млн человек. В 2012 году доля таких граждан составляла 10,7% населения, в следующие три года этот показатель возрастал, а в 2015-2016 году составлял 13,35. По итогам прошедшего года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,2% человек.
В докладе Минтруда также подтверждается эта тенденция. Отмечается, что в 2017 году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основе социального контракта.
Ранее Всемирный банк рассказал о высоком уровне бедности на Украине.
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