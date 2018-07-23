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Назван средний размер ипотеки на «вторичку» в Москве
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Назван средний размер ипотеки на «вторичку» в Москве 

Федеральное агентство новостей 28 минут назад
Москва, 23 июля. Средний размер ипотеки на вторичное жилье в Москве составляет 4,8 млн рублей, в Московской области — 3,2 млн рублей. Об этом сообщает риелторская компания «Миэль».
Доля ипотечных сделок со вторичным жильем в столице составила 46% по итогам первого полугодия 2018 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Подмосковье этот показатель равняется 53%, что на 4% больше прошлогоднего.
Доля ипотечных средств при покупке жилья составляет 56% в Москве, в области — 68%. Также отмечается, что средний возраст заемщика составляет 37 лет как для мужчин, так и для женщин. При этом в прошлом году средний возраст составлял 39 лет для женщин, а для мужчин — 38 лет.
За прошедшее полугодие 2018 года ипотеку взяли 47% женщин и 53% мужчин.
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