Почему в России пока не прижились семейные банковские счета

Банковский счет с дополнительными картами подразумевает, что доступ к деньгам на нем имеют сразу несколько человек. У владельца счета — основная карта. Держателями дополнительных могут быть члены семьи либо другие доверенные лица хозяина счета. В большинстве банков есть ограничения на число допкарт — в среднем разрешается выпускать от трех до пяти штук. Некоторые финансовые организации при условии близкого родства пользователей счета количество карт не лимитируют. Но в этом случае действует правило: один дополнительный «пластик» — одному держателю. Доверенные лица могут пользоваться карточкой в рамках определенных условий, которые регулируются самостоятельно хозяином счета.

Ведение одного расчетного счета позволяет распределять бюджет между всеми членами семьи и организовать разумный контроль за тратами. Владелец основной карты имеет доступ к информации по всем операциям, которые были проведены с использованием допкарт. Расходы на обслуживание такого счета ниже, чем при открытии нескольких отдельных счетов на каждого члена семьи. В "Сбербанке" , к примеру, дополнительная карта обойдется в 450 рублей в год и по 300 рублей — в последующие. За основную придется заплатить 750 и 450 рублей соответственно. У "Райффайзенбанка" коммисия по основной карте составляет 240 рублей независимо от срока пользования и 150 рублей — по дополнительной.

Еще один плюс такого варианта — возможность выпустить допкарту для ребенка (начиная с 7-14 лет) и установить на нее не только дневной лимит расходов, но и ограничения по ним в месяц. Хотя бюджетники, получившие карты «Мир», но сохранившие на руках ранее выпущенные зарплатные карты, решают проблему иначе. Чтобы не тратиться на выпуск дополнительного «пластика» просто отдают ребенку одну из карт — получается еще дешевле: комиссию за обслуживание платит работодатель.

Из минусов можно отметить то, что в случае смерти владельца основной карты получить доступ к деньгам на счете его близкие смогут только через полгода в порядке наследования. «Фактическая возможность получения денег со счета умершего по дополнительной карте, открытой на имя члена его семьи, сохраняется до момента блокировки счета банком на основании получения сведений о смерти клиента. То есть до этого времени средства снять можно, — комментирует Софья Танина, юрист Национальной юридической службы Амулекс. — Однако родственникам умершего надо иметь в виду, что в дальнейшем возможны споры между наследниками относительно объема наследства, и существует угроза взыскания незаконно полученных денежных сумм в судебном порядке. Хотя если между членами семьи разногласий нет и отсутствуют иные лица, имеющие права на получение наследства или на материальное удовлетворение по обязательствам умершего, то негативные последствия снятия денег со счета при помощи банковской карты после смерти владельца счета маловероятны».

Банки начали предлагать и полноценные семейные счета, которые подразумевают равные права всех держателей и предназначены для «совместного управления деньгами». Однако пока это единичные случаи. «До недавнего времени в нашем законодательстве просто не было такого понятия, как совместный или семейный счет, — отмечает Сергей Леонидов , генеральный директор финансового агрегатора „Сравни.ру“. — Оно было зафиксировано в Гражданском кодексе лишь в июле 2017 года (сами поправки вступили в силу 1 июня 2018-го. — Прим. ред.). Теперь граждане могут открывать совместные счета в банках. Каждому владельцу в этом случае принадлежит только та сумма, которую он внес на счет. Хотя если совместный счет открывается супругами, деньги на нем считаются общими».

Если совместный счет открывают супруги, деньги на нем считаются общими