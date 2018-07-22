Минюст предложил повысить ставки адвокатам по назначению

Хотя работу такого адвоката оплачивает государство, работает он исключительно на своего подзащитного. Просто право на защиту является фундаментальным, и оно гарантируется Конституцией. Если у человека нет денег на адвоката, государство не оставит гражданина один на один со следствием: человеку будет предоставлен защитник.

Проблема в том, что ставки для защитников по назначению давно не повышались. Как отмечают в минюсте , ставки оплаты труда иных профессиональных участников судопроизводства являются более высокими, чем размер оплаты труда адвокатов по назначению.

"Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, определяется из расчета не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод с учетом фактических затрат времени. При этом средний ежедневный заработок переводчика составляет 5600 рублей", отмечают в ведомстве.

Спору нет, переводчики выполняют важную задачу. Но еще более важная миссия — у адвокатов. Как указали в минюсте, сейчас примерно в 70 процентах уголовных дел, к участию в которых адвокат привлекается по назначению, его труд оплачивается по минимальной ставке в 550 рублей. После уплаты обязательных налоговых и социальных платежей и адвокатских взносов доход защитника может опускаться ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе.

Подготовленный проект предлагает в 2019 году повысить ставки до 900-1550 рублей, а в 2021 году — до 1500-2150 рублей за день участия адвоката в уголовном судопроизводстве. При этом предусмотрены повышенные ставки в ночное время и выходные. Проект подготовлен во исполнение поручения президента России проработать вопрос повышения оплаты труда адвокатов по назначению.

Среднемесячный доход адвоката по назначению сегодня составляет 10 тысяч 500 рублей, а миссия ответственная

Общественное обсуждение документа продлится до 3 августа. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко отметил, что появление такого проекта — это, безусловно, радостное известие для всех российских адвокатов.

"Однако надо понимать, что еще не все решено. Но мы надеемся, что в конечном итоге справедливость восторжествует", — сказал Юрий Пилипенко.