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Дом.РФ рефинансирует кредиты дольщиков Urban Group
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Дом.РФ рефинансирует кредиты дольщиков Urban Group 

Rambler News Service 35 минут назад
Фото: Мир24
Дом. РФ откроет специальную ипотечную программу по рефинансированию ипотечных кредитов для дольщиков застройщика Urban Group, сообщил журналистам глава Дом.РФ и руководитель Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александр Плутник.
«Мы сейчас договорились, что откроем специальную программу по рефинансированию ипотечных кредитов, для того, чтобы ежемесячные платежи были поменьше, чтобы люди могли экономить средства, находясь в том периоде строительства, в завершении строительства, который займет у кого-то несколько месяцев, у кого-то несколько лет», — сообщил Александр Плутник.
Глава Дом.РФ также уточнил, что ставка будет снижена до рыночного уровня, который есть на сегодняшний день. Кредиты по ставкам 12-12,5% годовых могут быть рефинансированы по ставке 9-9,5%. «Надо смотреть каждую конкретную ситуацию», — сообщил Александр Плутник.
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