Дом.РФ рефинансирует кредиты дольщиков Urban Group

Дом. РФ откроет специальную ипотечную программу по рефинансированию ипотечных кредитов для дольщиков застройщика Urban Group, сообщил журналистам глава Дом.РФ и руководитель Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александр Плутник

«Мы сейчас договорились, что откроем специальную программу по рефинансированию ипотечных кредитов, для того, чтобы ежемесячные платежи были поменьше, чтобы люди могли экономить средства, находясь в том периоде строительства, в завершении строительства, который займет у кого-то несколько месяцев, у кого-то несколько лет», — сообщил Александр Плутник.

Глава Дом.РФ также уточнил, что ставка будет снижена до рыночного уровня, который есть на сегодняшний день. Кредиты по ставкам 12-12,5% годовых могут быть рефинансированы по ставке 9-9,5%. «Надо смотреть каждую конкретную ситуацию», — сообщил Александр Плутник.