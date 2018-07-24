Дольщикам Urban Group помогут рефинансировать ипотеку

Разрабатывать программу будет ДОМ. РФ . По словам главы компании Александра Плутника, ставка по ипотеке может быть снижена до рыночной.

Плутник напомнил, что многие дольщики брали ипотеку несколько лет назад по ставке 12%. «Мы сейчас договорились о том, что мы, наверное, откроем специальную программу рефинансирования, чтобы ежемесячные платежи были поменьше», — пояснил он.

Кредиты могут рефинансировать до ставки 9-9,5%, каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сообщает РИА Новости