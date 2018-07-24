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Дольщикам Urban Group помогут рефинансировать ипотеку
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Дольщикам Urban Group помогут рефинансировать ипотеку 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Разрабатывать программу будет ДОМ. РФ. По словам главы компании Александра Плутника, ставка по ипотеке может быть снижена до рыночной.
Плутник напомнил, что многие дольщики брали ипотеку несколько лет назад по ставке 12%. «Мы сейчас договорились о том, что мы, наверное, откроем специальную программу рефинансирования, чтобы ежемесячные платежи были поменьше», — пояснил он.
Кредиты могут рефинансировать до ставки 9-9,5%, каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сообщает РИА Новости.
Количество дольщиков Urban Group превышает 13 тысяч человек — такие данные привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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