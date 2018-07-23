Глава комитета Совфеда скептично оценил идею референдума по пенсионным изменениям

"Такие вопросы рассматривать на референдуме очень сложно", — сказал он в понедельник на пресс-конференции в ТАСС. По словам Рязанского, это «очень сложно» в силу самой специфики вопроса, так как речь идет о непопулярной мере. «Вы за или против увеличения пенсионного возраста? Конечно, мы получим заведомо понятный результат, но тогда надо задать вопрос: „Вы за увеличение пенсий или за уменьшение пенсий?“, — добавил он.

Глава комитета отметил, что члены верхней палаты уже работают над поправками к законопроекту об изменении пенсионных параметров, который ранее прошел первое чтение в Госдуме