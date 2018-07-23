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Глава комитета Совфеда скептично оценил идею референдума по пенсионным изменениям
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Глава комитета Совфеда скептично оценил идею референдума по пенсионным изменениям 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский скептично относится к идее проведения референдума по вопросу изменения пенсионной системы.
"Такие вопросы рассматривать на референдуме очень сложно", — сказал он в понедельник на пресс-конференции в ТАСС. По словам Рязанского, это «очень сложно» в силу самой специфики вопроса, так как речь идет о непопулярной мере. «Вы за или против увеличения пенсионного возраста? Конечно, мы получим заведомо понятный результат, но тогда надо задать вопрос: „Вы за увеличение пенсий или за уменьшение пенсий?“, — добавил он.
Глава комитета отметил, что члены верхней палаты уже работают над поправками к законопроекту об изменении пенсионных параметров, который ранее прошел первое чтение в Госдуме.
Организовать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста планирует КПРФ. Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком. Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос „Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?“
ТАСС: последние новости
Эксперты: пенсионная реформа "омолодит" пенсионеров Поволжья и увеличит их доходы Минфин облегчит условия покупки ОФЗ для населения В РФ создадут новую схему включения граждан в систему индивидуального пенсионного капитала
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