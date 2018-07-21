Названы самые заблаговременные туры россиян 

Сервис путешествий Tutu.ru выяснил, в какие страны россияне покупают туры заранее. Сотрудники учитывали глубину продаж за последний год, передает РИА «Новости».
На первом месте оказалась Куба. Граждане покупают туда путевки за два месяца. Это самое дорогое направление, порядка 70 тысяч рублей на одного человека. Вторую строчку отдали Испании, поездку туда планируют в среднем за 57 дней. На третьем месте оказалась Шри-Ланка — 51 день соответственно.
Кроме того, за месяц до вылета путевки приобретают те, кто летит на Кипр, в Доминикану, Турцию или на российские пляжи. Самыми спонтанными назвали покупателей туров в ОАЭ и в Китай. Клиенты «решаются» за три недели до вылета.
Ранее тонны мусора заполонили курорты в Доминикане. Соответствующее видео опубликовал телеканал CNN. Неприятная ситуация подпортила настроение тысячам туристов.