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В Совфеде интересуются японским опытом пенсионной системы
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В Совфеде интересуются японским опытом пенсионной системы 

ТАСС 7 часов назад
ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Совет Федерации (СФ) РФ интересуется опытом японских парламентариев по вопросу пенсионной системы. Об этом в субботу в Токио рассказал журналистам глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
"Мы обсуждали содержательную работу двух парламентов. В частности, нас интересовал японский опыт пенсионной системы с учетом тех дискуссий, которые идут сейчас в Российской Федерации", — отметил он. Косачев выразил уверенность, что этот диалог будет продолжен и в ходе намеченного на 23-25 июля визита в Россию председателя верхней палаты парламента Японии Тюити Датэ.
Японцы выходят на пенсию в 65 лет. Как сообщало в марте агентство Kyodo со ссылкой на статистику правительства страны, число людей в возрасте 75 лет и старше впервые в истории Японии превысило количество жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Доля людей старше 75 лет составила 14% от 126-милионного населения государства. В Японии средний возраст гражданина составляет 45 лет, это второй показатель в мире после Монако.
Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.
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