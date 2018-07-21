Волжане собирают митинг против повышения пенсионного возраста и цен на коммуналку

Волжский вслед за Волгоградом начнет митинговать против скандальной пенсионной реформы и космических цен за коммунальные услуги.

Две акции протеста пройдут и в Волгограде

— Акция протеста на площади Ленина санкционирована с администрацией Волжского, — уточнили организаторы митинга. — Мы хотим выступить против «людоедских» законов и поговорить о повышении НДС, пенсионной реформе и новой волне подорожания всех жилищно — коммунальных услуг.

Митинг в самом центре города — спутника назначен на пятницу 27 июля. Протестовать против новых реформ волжане начнут в 18:00.

Сразу две акции против повышения пенсионного возраста пройдут и в Волгограде — в четверг 26 июля на площадь перед зданием театра «Царицынская опера» соберутся представители профсоюзов. А уже в субботу в Краснооктябрьском районе встретятся коммунисты , которые не смогли согласовать свой выход на площадь Ленина.

— На наш запрос в администрации Волгограда ответили, что в этот день в центре города начнутся работы по благоустройству с применением спецтехники, — рассказали в волгоградском отделении КПРФ. — Мы сомневаемся, что на площади Ленина и впрямь проведут какие-то работы. Просто им хочется, чтобы к нам пришло как можно меньше людей.