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Волжане собирают митинг против повышения пенсионного возраста и цен на коммуналку
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Волжане собирают митинг против повышения пенсионного возраста и цен на коммуналку 

v1.ru 9 часов назад
Фото: v1.ru
Волжский вслед за Волгоградом начнет митинговать против скандальной пенсионной реформы и космических цен за коммунальные услуги.
Две акции протеста пройдут и в Волгограде
— Акция протеста на площади Ленина санкционирована с администрацией Волжского, — уточнили организаторы митинга. — Мы хотим выступить против «людоедских» законов и поговорить о повышении НДС, пенсионной реформе и новой волне подорожания всех жилищно — коммунальных услуг.
Митинг в самом центре города — спутника назначен на пятницу 27 июля. Протестовать против новых реформ волжане начнут в 18:00.
Сразу две акции против повышения пенсионного возраста пройдут и в Волгограде — в четверг 26 июля на площадь перед зданием театра «Царицынская опера» соберутся представители профсоюзов. А уже в субботу в Краснооктябрьском районе встретятся коммунисты, которые не смогли согласовать свой выход на площадь Ленина.
— На наш запрос в администрации Волгограда ответили, что в этот день в центре города начнутся работы по благоустройству с применением спецтехники, — рассказали в волгоградском отделении КПРФ. — Мы сомневаемся, что на площади Ленина и впрямь проведут какие-то работы. Просто им хочется, чтобы к нам пришло как можно меньше людей.
В четверг в Государственной Думе в первом чтении приняли исторический закон о повышении пенсионного возраста. Восемь из семи депутатов от Волгоградской области сказали свое «да», добавив пенсионерам несколько рабочих лет. Мы подобрали фотографии тех, кто одобрил пенсионную реформу. Посмотрите, знаете ли вы этих депутатов в лицо?
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