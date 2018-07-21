«Военная ипотека» в Волгоградской области стала «семейной»

Волгоградской области за первое полугодие 2018 года в рамках НИС жилье приобрели 130 военнослужащих.

В июне 2018 года в Волгоградской области у участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих, появилась возможность воспользоваться льготной ипотекой с господдержкой в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя детьми. Участники НИС, в случае рождения у них второго или третьего ребенка получают право на льготный период кредитования, на протяжении которого ставка по ипотечному кредиту будет снижена до 6% годовых, а оставшиеся проценты банкам будет компенсировать государство. Указанное нововведение позволит военнослужащим увеличить общую сумму денежных средств, используемую на приобретение жилого помещения.

В Волгоградской области за первое полугодие 2018 года в рамках НИС жилье приобрели 130 военнослужащих. Из них более 100 участников стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, остальные приняли участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и приобрели жилой дом с земельным участком.

Необходимо отметить, что накопительный взнос на одного участника системы в 2018 году был проиндексирован и установлен в размере 268 465,60 руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется 22 372 рубля.