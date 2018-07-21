Покупатели будут инвестировать в жилье с целью заработать

Недавно законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Государственной Думой в первом чтении. Пенсионная реформа планирует поэтапное повышение возраста. Предполагается, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет в 2028 году, то есть через 10 лет, а женщины — в 63, начиная с 2034 года.

Так что есть время, чтобы подготовиться. Грядущие изменения заставляют задуматься об обеспечении для себя дополнительного дохода. Одним из вариантов по дополнительному обеспечению на пенсии может стать недвижимость.

Исполнительный директор ЖК «Мечта» Максим Никитин замечает, что сама идеология покупки жилья и дальнейшего использования в качестве получения дополнительного дохода, который будет обеспечен через 10-15 лет, это тот тренд, который будет преобладать, начиная с пенсионной реформы.

Что касается ипотеки, банки сейчас предоставляют очень лояльные условия и с каждым годовым кварталом эти условия становятся еще более интересными. Когда есть жилые комплексы, которые могут предложить готовое жилье ликвидное по площади, месторасположению и ценообразованию, то вкладываться в ипотеку имеет смысл.

"У нас, например, спрос на одно— двух— и трехкомнатные квартиры сбалансирован. В то же время, если мы говорим про инвестиции, то лучше обзаводиться однокомнатной или трехкомнатной квартирой, которые выгоднее в плане аренды (разница между 1— и 2-х комнатной квартирой при сдаче составит 5000 рублей). Например, спрос на аренду квартир в нашем ЖК есть всегда. В нашем случае жители близлежащих городов, таких как Лобня , Зеленоград, Долгопрудный — это основные потребители арендных услуг. Поэтому, использование недвижимости в качестве дополнительного дохода можно считать отличным инструментом", — говорит эксперт.

Возникает закономерный вопрос — а почему некоторый застройщиков беспокоит ситуация с повышением пенсионного возраста? Дело в том, что 80-85% сделок проходит с привлечением ипотечных кредитов. А на сегодняшний день, например, в Сбербанке , возрастное ограничение для заемщиков составляет 75 лет, поэтому при повышении пенсионного возраста, если мужчина в 64 года решил взять ипотеку, то срок на выплату составит всего 11 лет.

По статистике, ипотеку берут на 15-25 лет для того, чтобы ежемесячный платеж был меньше. Именно поэтому застройщики обеспокоены этим вопросом. Ведь люди в любом возрасте хотят улучшать свои жилищные условия. Хотя сейчас замечен тренд, когда молодые семьи перебираются из Москвы в подмосковные жилые комплексы и покупают своим родителям второе жилье там же и берут ипотечное бремя на себя.

"Платежеспособные люди 60-65 лет могут взять ипотеку. Поэтому, скорее всего, банки сейчас будут подстраиваться под эту ситуацию и за счет повышения пенсионного возраста будет увеличена и верхняя грань для взятия ипотечного кредита. Но в настоящее время этого нет, поэтому застройщики обеспокоены", — резюмирует Максим Никитин.

В общем, в ближайшие годы на рынке недвижимости могут начаться перемены.