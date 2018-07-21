Пенсионный фонд назвал сумму маткапитала после индексации

Пенсионный фонд сообщил, что с 1 января 2020 года размер материального капитала будет проиндексирован. Сумма выплат составит 470 241 рублей, вместо 453 026.

При этом к 2021 году размер маткапитала увеличится до 489 051 рублей.

По прогнозам Минэкономразвития , в 2020 году инфляция достигнет 3,8%, а в 2021 — 4%, передаёт РБК со ссылкой на проект основных характеристик бюджета ПФР на ближайшие три года.

Программа материнского капитала начала действовать в 2007 году. Выплату могут получить семьи, которые родили или усыновили двух и более детей. Предоставленные деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, пенсионное обеспечение матери, образование ребёнка, обустройство жилья для детей-инвалидов и на погашение ипотеки.

Воспользоваться выплатой можно только после того, как ребёнку исполнилось три года. Исключением является случай, когда средства требуются для первоначального взноса или погашения ипотеки.