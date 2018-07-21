Стала известна сумма материнского капитала после разморозки индексации

Пенсионный фонд России пообещал проиндексировать материнский капитал с приходом 2020 года. Сумма выплат увеличится с 453 026 до 470 241 рубля. ​

В 2021 году маткапитал вырастет до 489 051 рубля.

Уровень инфляции, по прогнозу Министерства экономического развития , в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году — 4%.

Размер маткапитала был заморожен в 2016 году из-за «финансово-экономической ситуации в стране».

Материнский капитал предоставляются семьям, имеющим двух и более детей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Средства можно использовать после достижения ребенком возраста трех лет, кроме тех случаев, когда необходимо сделать первоначальный взнос или погасить кредиты на жилье.

В понедельник, 16 июля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о сокращении сроков выдачи сертификата для получения маткапитала.