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Стала известна сумма материнского капитала после разморозки индексации
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Стала известна сумма материнского капитала после разморозки индексации 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Пенсионный фонд России пообещал проиндексировать материнский капитал с приходом 2020 года. Сумма выплат увеличится с 453 026 до 470 241 рубля. ​
В 2021 году маткапитал вырастет до 489 051 рубля.
Уровень инфляции, по прогнозу Министерства экономического развития, в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году — 4%.
Размер маткапитала был заморожен в 2016 году из-за «финансово-экономической ситуации в стране».
Материнский капитал предоставляются семьям, имеющим двух и более детей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Средства можно использовать после достижения ребенком возраста трех лет, кроме тех случаев, когда необходимо сделать первоначальный взнос или погасить кредиты на жилье.
В понедельник, 16 июля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о сокращении сроков выдачи сертификата для получения маткапитала.
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