Как шальные миллионы рушат жизнь

Шальной куш

Крупный выигрыш в лотерее способен круто перевернуть жизнь любого человека. Однако далеко не все понимают, что делать с внезапно свалившимся на голову богатством. Известно немало историй, когда вчерашний счастливчик оказывался без единого гроша в кармане, едва сводя концы с концами. По оценкам экспертов, около 70 процентов победителей лотерей теряют все в течение нескольких лет. Почему легкие миллионы рушат жизнь и как грамотно распорядиться своим капиталом — в материале «Ленты.ру»

Во все тяжкие

Человека, сорвавшего джекпот, неизбежно охватывает эйфория: эмоции бьют через край, кажется, что жизнь уже никогда не будет прежней, что теперь-то сбудутся все самые сокровенные мечты. Жизнь и равда меняется, но наиболее распространенный сценарий таков, что счастливые обладатели многомиллионных выигрышей тут же бросают работу, начинают скупать элитную недвижимость, люксовые автомобили, брендовую одежду, а оставшиеся деньги раздают налево и направо или просто пускают на ветер. Заканчивается это все, как правило, тяжелой депрессией, алкоголизмом, наркоманией, разводами и даже самоубийствами.

Подобная участь постигла американца Билли Боба Харрелла-младшего, когда в 1997 году он выиграл 31 миллион долларов в лотерею Texas Lotto. Билли Боб уволился с работы, купил ранчо, несколько домов и автомобилей для себя и членов своей семьи. При этом он сделал несколько крупных пожертвований для церкви и даже раздавал еду бедным. Однако его щедрость привлекала нежелательное внимание, и ему пришлось несколько раз менять номер телефона после того, как незнакомые люди звонили ему с просьбами и даже требованиями пожертвовать деньги. Через год от Харрелла ушла жена, и это стало для него сильным ударом. 22 мая 1999 года сын нашел его мертвым в его собственном доме, с огнестрельной раной в груди. Члены его семьи не могли поверить, что Харрелл мог покончить с собой, однако он явно не был доволен своей жизнью. Незадолго до смерти Харрелл сказал своему финансовому консультанту: «Выиграть в лотерею — это худшее, что когда-либо со мной случалось».

Другой безрадостный пример — канадка Иби Ронкайоли из Онтарио, выигравшая в лотерею пять миллионов долларов в 1991 году. Она погибла от рук собственного мужа, от которого скрыла свой выигрыш. Женщина решила отдать два миллиона сыну от первого брака, а на остальные деньги жить в свое удовольствие. В результате Ронкайоли пристрастилась к азартным играм и промотала не только выигранные миллионы, но и все семейные накопления. В 2003 году у нее накопилось столько долгов, что семье пришлось продать дом. Тогда Джозеф Ронкайоли случайно узнал о растраченном выигрыше супруги и был настолько взбешен, что отравил жену лошадиной дозой болеутоляющего и сел в тюрьму за убийство.

Но кому-то все же удается вернуться к нормальной жизни даже после нескольких лет загула. В 2002 году 19-летнему сборщику мусора Майклу Кэроллу из Великобритании несказанно повезло — он выиграл в лотерею баснословные 10 миллионов фунтов (чуть больше 13 миллионов долларов по текущему курсу), от которых через восемь лет не осталось даже пенни. Кэролл прокутил весь выигрыш, покупая выпивку, наркотики, дорогие автомобили и элитных проституток. Он успел развестись с женой и дважды побывать за решеткой.

Последние полмиллиона фунтов Кэролл потратил в 2008 году, а когда ничего не осталось, продал автомобили и недвижимое имущество на сумму около 400 тысяч фунтов и продолжил кутить. Когда и эти деньги закончились, он впал в депрессию и стал подумывать о самоубийстве. Ночуя где-то в лесах Шотландии, он понял, что еще не все потеряно и есть шанс вернуться к прежней жизни. И хотя снова устроиться сборщиком мусора ему не удалось, его взяли на кондитерскую фабрику упаковщиком печенья. Теперь Кэролл получает всего 204 фунта в неделю, ездит на работу на велосипеде, занимается плаванием и считает деньги «корнем зла».

Недалеко ушли

Среди россиян такие истории тоже не редкость. В 2001 году победителем тиража «Бинго-шоу» стала безработная уфимская семья Мухаметзяновых — они забрали солидный приз в размере 29 миллионов рублей. Любившие выпить супруги решили отметить удачу, а в итоге ушли в запой на несколько лет, сорили деньгами, давали большие суммы в долг, которые, как правило, никто не возвращал, гасили кредиты друзей и знакомых, делали дорогостоящие подарки родственникам. Правда, они успели обзавестись недвижимостью и автомобилями до того, как все потратили. Мать семейства Надежда Мухаметзянова умерла через пять лет после выигрыша, ей было 52 года, и последние полгода она жила в полной нищете. Ее муж и сыновья, по словам соседей, превратились в затворников. Рустем Мухаметзянов после смерти супруги продолжает выпивать, а еще содержит кошек, подобранных на улице. Их сыновья 25 и 27 лет не работают, живут на деньги от сдачи в аренду купленных в лучшие времена квартир.

В 2009 году 26-летний житель Ленинградской области Альберт Бегракян выиграл в «Гослото» 100 миллионов рублей. Он купил несколько квартир в центре Санкт-Петербурга , автомобиль марки Lexus, земельный участок в Краснодарском крае , подарил родственникам около 12 миллионов. В итоге от крупного выигрыша ничего не осталось уже через два года. При этом Бегракян еще и остался должен государству 4,5 миллиона, так как полностью не выплатил налог. Чтобы погасить задолженность, ему пришлось продать одну из своих квартир в Петербурге. Бегракян уверен, что он, хоть и потратил деньги быстро, сделал это все же с умом, но историю с выигрышем в лотерею называет «испытанием для своей семьи».

Есть, однако, и положительные примеры. Московский слесарь Евгений Сидоров , выиграв в том же 2009 году 35 миллионов рублей, уехал в деревню и занялся сельским хозяйством: восстановил коровники, привел в порядок дороги, очистил местные пруды и сделал места для платной рыбалки. Сейчас он занимается разведением карпов и чувствует себя вполне счастливым. А жители Самарской области Наталья и Олег Хасаия, выиграв в 2011 году чуть больше четырех миллионов рублей, пожертвовали большую часть средств на строительство церкви.

Отдай и успокойся

Нередко выигранные в лотерею деньги отдают на благотворительность. Так, канадец Томас Крист получил в качестве приза в 2013 году рекордную сумму — 37 миллионов канадских долларов (28 миллионов американских долларов по текущему курсу). Все до единого цента мужчина пожертвовал на медицинские исследования, направленные на лечение и профилактику рака, от которого скончалась его супруга. А британская пенсионерка Маргарет Лаури внезапно разбогатела на 27 миллионов долларов, хотя пределом ее мечтаний был всего лишь миллион. Поэтому она решила поделиться своим выигрышем и перевела на счета различных благотворительных организаций в общей сложности 26 миллионов, оставив себе тот один, о котором и мечтала.

Делают ли это люди по зову сердца или из страха быть убитыми или ограбленными — сказать сложно. Так или иначе, появился даже феномен бесхозных миллионов, когда победители лотереи просто не объявляются и не забирают выигрыш. «Выигрыш большой суммы — это, конечно, большая радость, но в то же время и испытание для психики. Человек производит переоценку собственных ценностей, и должно пройти какое-то время, чтобы он свыкся с этой мыслью, потому что зачастую люди совершают необдуманные поступки, не думая о последствиях», — считает психолог Роман Сулейманов

Тем не менее многомиллионый джекпот может обеспечить вам безбедную старость, не став при этом обузой или угрозой для вашей безопасности. Когда первые эмоции от выигрыша пройдут, следует трезво оценить ситуацию и действовать осторожно. Многие эксперты советуют оставаться в тени и не раскрывать свою личность, не распространяться о выигрыше среди друзей и знакомых, не говоря уже о СМИ. При этом скрывать внезапное богатство от семьи и самых близких не рекомендуется — это может негативно отразиться на ваших отношениях, как было в случае Иби Ронкайоли.

Второй момент, с которым нужно разобраться: хотите ли вы получить всю сумму выигрыша единовременно или же разбить его на несколько платежей. На данном этапе лучше обзавестись финансовым консультантом и юристом, которые помогут принять это решение и сразу же разобраться с налогами. Финансовый советник Скотт Хэнсон рекомендует не выбирать консультантов из числа друзей и родственников, а также советует воздержаться от принятия крупных инвестиционных решений — по крайней мере в течение первых шести месяцев. За это время нужно четко распланировать свой бюджет: составить список желаемых приобретений, определиться, сколько денег вы хотели бы потратить на себя, сколько — на родственников и друзей, какую долю инвестировать, а какую пожертвовать на благотворительность.

Стать Уорреном Баффетом

На первом этапе важно воздержаться от необдуманных трат и разработать план инвестиций — как ни крути, это единственный способ не только сохранить, но и преумножить капитал. По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, модель сбережений в России за последнее время несколько изменилась. Раньше неплохим вариантом считались валютные депозиты, но сейчас процентная ставка по ним близка к нулю. Более того, в случае отзыва у банка лицензии свои деньги вы получите в рублях и по текущему курсу, поэтому в данном случае проще купить банковскую ячейку и складывать деньги туда. К рублевым банковским депозитам экономист также относится неоднозначно — ввиду того, что курс рубля труднопредсказуем и зависит от многих факторов.

«Самый надежный вариант — это перевести крупную сумму в валюту и положить в Европе, где банки страхуются на 200 тысяч евро, или в США, где на 250 тысяч долларов», — советует Солодков, отмечая при этом, что из-за очень низких процентных ставок депозит на Западе — в первую очередь инструмент сохранения.

В качестве более доходного инвестиционного инструмента эксперт называет ценные бумаги — акции и облигации. Однако в данном случае нужно учитывать, что ценные бумаги не страхуются, а это означает определенную степень риска. Если та или иная компания внезапно объявит, что по какой-либо причине не будет платить по облигациям, или акции компании, в которые инвестор вложился, упадут, это будут его личные проблемы. Кроме того, при инвестировании в ценные бумаги экономисты советуют пользоваться доверительным управлением, если уровень собственной финансовой грамотности невысок.

Не стоит также забывать о возможности инвестирования в недвижимость — этот вариант считается наиболее надежным и стабильным. Но что бы вы ни выбрали, главным инструментом будет принцип диверсификации: проще говоря, не следует класть все яйца в одну корзину, лучше сформировать инвестиционный портфель с использованием нескольких инструментов. Такая стратегия сведет риски к минимуму, и капитал, доставшийся вам по счастливой случайности, не улетучится так же легко.