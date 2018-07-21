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Семьи погибших в «Зимней вишне» дополнительно получили по 2 млн рублей
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Семьи погибших в «Зимней вишне» дополнительно получили по 2 млн рублей 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Семьи 41 из 60 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта получили дополнительно по 2 млн рублей материальной помощи. Выплаты производятся в соответствии с принятым 10 июля региональным законом и за счет средств, поступивших на специально открытый благотворительный счет, сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения Кемеровской области.
"Размер дополнительной единовременной материальной помощи составляет 2 млн рублей (за каждого погибшего человека). Выплаты произведены в отношении 50 погибших, в т. ч. в полном объеме — в отношении 41 погибшего. Выплачено 90,7 млн рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным департамента на 20 июля, уже выплачено 324 млн рублей первоначально запланированных средств для семей 60 погибших, а также 54 пострадавшим.
Родственники погибших получают по 1 млн рублей из федерального и областного бюджетов, а также 3 млн рублей от собственника ТЦ. Пострадавшим полагается от 400 до 800 тысяч рублей материальной помощи в зависимости от тяжести полученного вреда здоровью.
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